Droga provocò due overdose: arrestato spacciatore

Due overdose, la prima - circa un anno fa, estate 2018 - dopo un'iniezione di eroina. La seconda, nello scorso giugno 2019, in seguito all'assunzione di una quantità smodata di cocaina.

A rischiare la pelle in entrambi casi era stato un 27enne ternano e da quegli episodi, risolti grazie al decisivo intervento del 118 e della Squadra Volante, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Terni sono riusciti a risalire allo spacciatore, un 40enne della Tunisia già ampiamente noto a forze dell'ordine e tribunali per reati di droga e non solo.

L'uomo è stato arrestato la mattina giovedì 5 settembre 2019 nell'abitazione che aveva preso in affitto in via Brodolini, usata anche come base per spacciare droga, soprattutto eroina e cocaina.

Ora si trova in carcere su ordine del gip Simona Tordelli e lunedì 9 settembre, alla presenza del suo legale difensore, Francesco Mattiangeli, verrà interrogato dallo stesso giudice.