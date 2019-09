In risciò fino a San Benedetto, percorsi i primi 75 km

La media è buona, perché 75 chilometri in sette ore e mezza sono niente male, considerato che viaggiano a bordo di un risciò che pesa, da solo, 110 chili.

Massimiliano Natali, Riccardo Ippoliti, Alessandro Dell’Orso e Leonardo Agostini, i quattro giovani ternani che hanno deciso di raggiungere San Benedetto del Tronto da Terni con il mezzo a quattro ruote che meglio simboleggia le serate d’estate al mare, specie sull’Adriatico, (LEGGI) la notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre 2019 hanno dormito a Posta, nel Reatino, prima di rimettersi in viaggio.

Partiti di buon’ora ieri davanti al Bar Cospea di via Marzabotto, grazie al quale la singolare impresa è potuta concretizzarsi, i quattro ternani vogliono dimostrare che la “mobilità sostenibile” non è solo un modo di dire ma che si può anche viaggiare a zero emissioni, e peraltro anche senza marce.

L'arrivo a San Benedetto del Tronto è previsto per domenica 8 settembre 2019, tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio.