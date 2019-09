FarmaciaTerni, azienda risanata. Ora si punta all'utile

Con la ricapitalizzazione da parte da parte del socio "forte", ovvero il Comune di Terni, concretizzatasi il 9 agosto 2019, FarmaciaTerni ha completato l'operazione di salvataggio, iniziato a febbraio, quando venne nominato come amministratore unico il manager Federico Ricci, capace di risanare i conti di un'azienda praticamente al dissesto, passando - un dato su tutti - da un -8 per cento di conto economico all'attuale -1,75 per cento, con la concreta prospettiva di arrivare al pareggio entro fine anno.

Per l'anno prossimo, invece, si punta senza mezzi termini - come proiezione realistica - di ritorno all'utile.

Il punto sull'azione di risanamento della municipalizzata è stato svolto la mattina di venerdì 6 settembre 2019 dallo stesso Ricci, e dal sindaco, Leonardo Latini, presenti anche dirigenti e componenti del collegio sindacale dell'azienda ed anche i due assessori, Crstiano Ceccotti (al welfare) e Valeria Alessandrini (alla scuola).

Molto la carne al fuoco per i prossimi mesi, ivi compresi nuove iniziative di scontistica per venire incontro ai cittadini, sull'esempio del "paniere sociale" (25 per cento in meno su una serie di prodotti da banco, lo scorso giugno) e del 40% di sconto sulle protezioni solare, ad agosto, che hanno ottenuto grande successo.

Sul fronte occupazionale Ricci ha annunciato che, grazie ai contratti di prossimità, si potrà fare a meno di ricorrere ai lavoratori interinali, in attesa delle pratiche per i bandi di concorso delle figure professionali necessarie.

Infine l'assessore Ceccotti ha preannunciato un'iniziativa di educazione sanitaria, il prossimo 14 settembre, mentre la collega Alessandrini un'altra per promuovere l'igiene orale tra i bambini delle scuole elementari, cui verrà donato un kit spazzolini, colluttorio, dentifricio.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 7 settembre 2019)