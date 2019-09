Un drone per il cuore, Martina Nasoni testimonial

Martina Nasoni, la ragazza ternana vincitrice del Grande Fratello 16, è la protagonista dello spot di “From sky to heart”. La ragazza dal “cuore di latta” dunque si prodiga per la vita dei suoi concittadini promuovendo il progetto che riguarda un intero territorio (Terni, Arrone, Montefranco, Polino, Ferentillo, ma anche la cascata delle Marmore e il lago di Piediluco) e che attraverso l’uso di un drone progettato per il trasporto veloce di un defibrillatore intende offrire un intervento tempestivo e adeguato nei casi di arresto cardiaco improvviso. Il progetto è in fase sperimentale e ha il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. E' stato realizzato dall’associazione L’Aiutarella insieme ad altri 30 partner pubblici e privati, locali e nazionali.