Quattro ragazzi in risciò da Terni a San Benedetto del Tronto

L'appuntamento è fissato per venerdì 6 settembre, alle 7 del mattino, al bar Cospea di Terni. Da lì quattro giovani ternani partiranno in risciò alla volta di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Un percorso di 180 chilometri fino al mare Adriatico che intendono coprire nell'arco di tre giorni, pedalando con il risciò. Un'impresa sportiva a cui i quattro ragazzi si stanno preparando da tempo e che ha come sponsor il bar del quartiere dove si ritrovano ogni giorno.