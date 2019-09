I commercianti: "Terni On non basta"

“Ben venga pure Terni On, per rendere viva la città, ma restano tutti gli altri 362 giorni. Il commercio in centro deve vivere tutto l’anno. Purtroppo non è così, il centro sta morendo nel più totale disinteresse”.

Parla chiaro Gianluca Munzi, presidente del comitato ‘Terni al Centro’. Rappresenta oltre trecento commercianti che hanno l’attività nel cuore della città, un cuore che pulsa a stento e che rischia il collasso.

Nella serata di martedì 3 settembre 2019 una folta rappresentanza del comitato si è riunita per analizzare la situazione e riflettere sui passi da fare per i prossimi giorni, dopo l’amarezza per il mancato coinvolgimento all’interno della ‘cabina di regia’ di Terni On: “I problemi restano – spiega Munzi - i commercianti stanno risentendo di una forte crisi che dura da tempo e ora scontano la mancanza di vero piano di rilancio. Il comitato sta crescendo, siamo sempre stati aperti alla collaborazione e restiamo tali, ma – rimarca – il commercio del centro è abbandonato: è sotto gli occhi che stanno chiudendo molte attività anche storiche”.

Una “bacchettata” rivolta all’amministrazione, ma pure alle associazioni di categoria da cui il comitato ha sempre voluto ‘distinguersi’ anche nel dialogo con l’amministrazione.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 5 settembre 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)