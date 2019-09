Impianti sportivi, gestione alle federazioni

La situazione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni (i palazzetti dell'Itis e dei Geometri e le palestre scolastiche) sembra essersi definitivamente sbloccata con l’assegnazione della gestione, in via temporanea, a due federazioni sportive, quella di pallacanestro, presieduta nel Ternano da Riccardo Seconi, e quella di pallavolo, il cui referente provinciale è Luigi Dominici.

Nel corso della mattinata di martedì 4 settembre, nel palazzo della Provincia, si è svolta la riunione che ha formalizzato l’intesa, presenti due dirigenti di Palazzo Bazzani, il delegato del Coni provinciale, Francesco Tiberi, e i due rappresentanti del mondo sportivo. I quali, però, si sono riservati di ricevere l’approvazione definitiva dai vertici nazionali delle rispettive federazioni, sebbene, ad una prima verifica, la soluzione sembra giuridicamente ammissibile.

I problemi maggior ora li ha il mondo del basket, perché - con la cupola dei Geometri che resterà chiusa fino alla pubblicazione di un bando - non ci sono campi regolamentari per disputare i campionati federali se non il Pala Di Vittorio, di proprietà del Comune, da conciliare però col fitto calendario del calcio a cinque.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 5 settembre 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)