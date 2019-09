Ast, autunno caldo: proclamate quattro ore di sciopero

La Rsu di Ast ha proclamato quattro ore di sciopero per ogni turno di lavoro per lunedì 9 e per martedì 10 settembre 2019 per la quarta squadra, mentre saranno 1.200 i dipendenti - tra operai e impiegati - interessati a turno dalla cassa integrazione, che partirà dal 30 settembre 2019.

Queste le novità all'indomani dell'annuncio dell'azienda della cassa integrazione.(LEGGI)

Le tute blu interessate sono quelle del reparto dell’impianto di colaggio CCO3 di Acc, per un totale di circa 80 lavoratori.

La decisione del sindacato è scaturita a seguito della decisione dell’azienda, sostengono i delegati, “di ridurre una unità lavorativa a turno, motivandola con un investimento che dal loro punto di vista ha comportato sostanziali miglioramenti organizzativi”.

Così il segretario regionale della Fim Cisl, Simone Liti, sulla decisione dell’azienda di ricorrere alla cig: “Non ci aspettavamo tale decisione, partire il prossimo anno finanziario con una battuta d’arresto desta preoccupazione, anche in seguito agli accordi al Mise. Sembra che non ci siano ordinativi soprattutto per i prodotti a caldo. Tutta la problematica va approfondita in riunioni convocate ad hoc e non con comunicazioni telefoniche. Pur facendo parte di un’area di business per la Thyssen è incomprensibile non avere ordinativi che consentano la saturazione degli impianti”.