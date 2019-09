Ennesimo scontro all'incrocio maledetto

E' di un ferito fortunatamente non grave, il bilancio dell'ennesimo incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via XX Settembre e via Pastrengo, a Terni, dove ormai non si contano più gli interventi di Polizia locale e 118 per rilevare sinistri e prestare soccorsi ai feriti.

(LEGGI DELL'ULTIMO INCIDENTE - E DELL'L'AUTO CAPPOTTATA A MAGGIO)

Intorno alle 14,30 di mercoledì 4 settembre 2019, a scontrarsi sono state due auto, una Citroen C3 condotta da una ragazza e un’Alfa Romeo 159 che procedeva lungo via XX Settembre, guidata dall'uomo rimasto poi ferito.

L'urto è stato violento, tanto che all'Alfa si sono azionati entrambi gli airbag anteriori.

Sul posto la Polizia locale, per i rilievi, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.