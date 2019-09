Sparò al carabiniere, il legale chiede due perizie

Un'istanza per poter procedere a due esami, ritenuti decisivi per le sorti “cautelari” - e probabilmente anche processuali - di Miguel Rivas, il 33enne di origini dominicane che il 19 luglio 2019, alla rotatoria fra via Curio Dentato e via della Bardesca, a Terni, ha seminato il panico sparando cinque colpi di pistola, due dei quali hanno raggiunto il carabiniere Mario Palleschi ai piedi.

A depositarla, venerdì 30 agosto 2019, al gip di Terni è stato il legale difensore del giovane, l'avvocato Gianluca Muzi.

Miguel Rivas, dopo l'arresto in flagrante operato dagli stessi carabinieri che lo avevano disarmato, si trova nel carcere di Terni ed è accusato di tentato omicidio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I due esami richiesti, che andrebbero ad integrare la documentazione medica già raccolta dal legale e che parla di problematiche psichiatriche con tanto di ricoveri, consistono rispettivamente in un esame tossicologico del capello per capire se sia ancora dipendente dalle sostanze stupefacenti, ed un esame psichiatrico volto ad accertare le sue condizioni.

Se il giudice li autorizzerà, sarà possibile - per gli inquirenti ma pure per la difesa - avere un quadro più preciso. Che, se dovesse indicare elementi patologici chiari e inequivocabili, potrebbe condurre l'avvocato Muzi a chiedere allo stesso gip una revisione, una modifica della misura cautelare - il carcere - attualmente in corso.

