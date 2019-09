L'Ast pensa alla cassa integrazione da ottobre

L'Ast è intenzionata a richiedere la cassa integrazione.

Lo ha comunicato l’amministratore delegato, Massimiliano Burelli, nel corso di una conference call ai segretari territoriali delle sigle di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb.

L’avvio della procedura richiede incontri particolari nella sede della Confindustria, con l’eventuale approvazione da parte delle forze sociali.

Burelli non ha comunicato il periodo di avvio e la durata, che comunque dovrebbe essere di 13 settimane, a partire dal mese di ottobre, subito dopo la chiusura dell’anno fiscale. L’area interessata, come consuetudine, dovrebbe essere la parte a caldo, i reparti acciaieria e laminazione a caldo.

La Fiom in un comunicato sostiene che “l’annunciata cassa integrazione dovrà essere accompagnata da una discussione per chiarire gli obiettivi dei volumi per l’anno 2019/2020. Ciò è necessario perché, qualora le difficoltà non fossero contingenti e temporanee, ma al contrario fossimo di fronte ad un problema strutturale, potrebbero allora venire meno anche gli impegni che Ast ha sottoscritto al Ministero nel recente accordo”.