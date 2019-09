Pregiudicato senza patente sfrecciava con lo scooter

Era quasi un mese che gli agenti del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale di Terni erano sulle sue tracce, da quando lo avevano notato nella zona di Borgo Rivo in sella ad un scooter di grossa cilindrata con la targa posizionata in modo tale da renderne difficile la lettura.

Sono scattate subito delle indagini per capire chi fosse alla guida del veicolo che hanno permesso di appurare che il motociclo era in uso ad un 28enne tunisino, da tempo residente in città e gravato da numerosi precedenti di polizia ed a cui, nel 2012, era stata revocata la patente di guida.

Dopo una serie di verifiche incrociate, la mattina di martedì 3 settembre 2019 gli agenti lo hanno intercettato in sella allo stesso motociclo nei pressi del luogo di lavoro, in zona piazza Buozzi.

All’uomo è stata comminata una sanzione da oltre 5.000 euro, oltre al fermo del motociclo per tre mesi, a cui se ne aggiungono altri tre per circolazione con targa inclinata, insieme ad una ulteriore sanzione da circa 90 euro.

Al proprietario del mezzo è stata infine comminata una sanzione da 500 euro, per averlo affidato a persona che non aveva conseguito la patente specifica per quella categoria di veicoli.