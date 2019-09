Valeria, ora l'emergenza è la casa

di Giorgio Palenga

Un attimo e cambia la vita.

Valeria, un mese fa, o poco più, era il ritratto di una donna dinamica, amante delle passeggiate in montagna, così come appassionata di tatuaggi e dedita ai figli. Una donna di 53 anni tornata finalmente a sorridere a quella stessa vita che già l’aveva messa di fronte a prove complicate, come quando aveva combattuto e sconfitto un brutto male, diagnosticato fortunatamente in tempo. Aveva lottato, Valeria, e aveva vinto.

E quella vita che finalmente la vedeva di nuovo sorridere oggi aveva il volto di Paolo, l’uomo che aveva incontrato più o meno per caso ma col quale era nata una storia bella, fatta di tanti interessi comuni e momenti da condividere insieme. E che importa che uno vivesse e lavorasse a Todi e l’altra a Terni. La distanza, forse, faceva accrescere l’attesa e il piacere dei momenti che si riusciva a trascorrere insieme.

Paolo e Valeria il 30 luglio 2019 tornavano da una giornata al mare, nelle Marche, in sella alla moto di lui.

Mentre calavano le prime luci della sera, la moto è sbandata, sulla Valdichienti, alle porte di Foligno: una botta tremenda. Paolo ha lasciato la sua vita su quell’asfalto, Valeria ha lottato per non morire alcuni giorni, in coma all’ospedale di Foligno, dopo aver perso il braccio sinistro nell’impatto e la gamba sinistra per decisione dei medici, perché reiterare il tentativo di salvare l’arto l’avrebbe condotta a morte certa.

Era incosciente, Valeria, ma ha di nuovo combattuto, senza rendersene conto, ed anche questa volta ha vinto. Il premio che l’attendeva, quando ha riaperto gli occhi, era il sorriso dei suoi figli, un maschio che compirà 18 anni tra un mese e una ragazza di 26 anni che vive fuori regione, ma che da quel giorno è rimasta sempre al suo capezzale. Non era ancora arrivato il momento di andarsene, da qualche parte doveva essere scritto così.

L’oggi di Valeria è ancora all’ospedale di Terni, dove i medici tengono monitorate le condizioni dei due arti amputati, perché l’applicazione delle protesi potrà avvenire solo quando le ferite, divenute cicatrici, lo consentiranno.

Valeria, però, intanto deve fare i conti con una situazione oltremodo complicata, per la quale è scattata nei suoi confronti una gara di solidarietà che vede impegnate non solo i parenti e gli amici più stretti ma tante altre persone, anche sconosciute, che sono venute a conoscenza della sua storia.

L’appartamento dove vive in affitto con il figlio è all’ottavo piano di un palazzo il cui ascensore – metro alla mano – ha una porta dove non entra la sedia a rotelle con cui dovrà spostarsi, almeno per questa prima fase. Anche l’interno dell’abitazione non si confà alle esigenze di una situazione di disabilità, primo fra tutti il bagno, dove c’è una vasca (già impossibile di per sé da utilizzare per Valeria) che, oltretutto, restringe lo spazio di movimento, non rendendo possibile raggiungere i servizi igienici, sempre in carrozzella.

Valeria, insomma, ha ora maledettamente bisogno di una casa senza barriere architettoniche, ed è questa la prima emergenza quando finirà il suo periodo di degenza al Santa Maria. Chi potesse proporre una qualche soluzione al riguardo, quindi anche un appartamento con queste caratteristiche da affittare, può mettersi in contatto con la nostra redazione, via mail (corrterni@gruppocorriere.it).

C’è poi un conto corrente per chi volesse dare una mano a Valeria, specie in questa prima, delicatissima fase. L’iban è IT 70 D02008 14411 000105 711633, intestato a G.Fora, causale “Per Valeria”.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 3 settembre 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)