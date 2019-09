Morto ex portiere della Ternana

Si è spento lunedì 2 settembre 2019, all'età di 88 anni, Veniero Maroli, portiere della Ternana per tre stagioni negli anni '50.

Maroli era nato a Papigno il 3 gennaio 1931, paese al quale ancora era molto affezionato.

Uomo, onesto, generoso, lavoratore, con grande senso del dovere, innamoratissimo della moglie Luisa, ottimo padre per i suoi figli Patrizio e Patrizia e saggio nonno, Maroli amava ricordare i suoi trascorsi da atleta e il suo approdo alla Ternana nel 1954, proveniente dalla Bacigalupo, ad affiancare un altro portiere che ha fatto la storia dei colori rossoverdi, Mariano Pazzi.

Maroli verrà poi ceduto nel 1957 alla Virtus Terni.

Raccontando di quel calcio d'altri tempi, ma per certi aspetti sicuramente più vero e genuino, Maroli aveva recentemente raccontato in un'intervista allo "storico" del calcio ternano, Marco Barcarotti: "Era proprio la passione che ci faceva sopportare sacrifici enormi. Io ad esempio già lavoravo in una officina di carpenteria meccanica e mi dividevo tra il lavoro della mattina e gli allenamenti del pomeriggio. Avevo per questo un permesso della Società, la quale poi mi integrava lo stipendio che perdevo in quelle ore dedicate agli allenamenti".

E sul fatto di giocare nella "Pista" di viale Brin: "Era per me, ternano, una soddisfazione enorme! Lo stadio poi era sempre pieno ed i tifosi si facevano sentire, caricandoci oltre misura".

I funerali di Veniero Maroli verranno celebrati alle 10 di mercoledì 4 settembre 2019 nella chiesa di Collestatte, paese dove attualmente risiedeva.