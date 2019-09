Chiama la Polizia: "Non so più dove sono". Trovata sui binari

Fine settimana all'insegna di persone anziane che hanno smarrito l'orentamento (LEGGI DI DOMENICA DAVANTI ALLO STADIO), quello a cavallo tra agosto e settembre 2019 a Terni.

Passata da poco la mezzanotte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, al 113 è arrivata la telefonata di una donna che ha raccontato all’operatrice del numero di emergenza della Polizia di Stato di essersi smarrita e di non sapere dove si trovasse.

La donna è stata però in grado di fornire le sue generalità e di dare ragguagli sul luogo in cui aveva lasciato la sua auto. Ha spiegato anche di trovarsi in mezzo ad un campo e di vedere da lontano le luci della città.

Rimanendo sempre in contatto con la signora, rassicurandola e confortandola, l’operatrice ha inviato la segnalazione alle pattuglie che si sono subito messe a perlustrare la prima periferia cittadina, non essendo disponibile in quel momento la geo-localizzazione tramite cellulare.

Il marito e la figlia, nel frattempo rintracciati, si sono uniti agli agenti e le ricerche si sono concentrate a Borgo Rivo, vicino ai binari della linea ferroviaria.

La signora ha detto allora all’operatrice di sentire le sirene e di vedere i lampeggianti e quando è stato ripristinato il sistema di geo-localizzazione, gli agenti hanno percorso a piedi i binari verso la stazione di piazza Dante. A circa 300 metri dallo scalo ferroviario, in direzione opposta alla stazione, la signora è stata trovata adagiata sopra i binari.

Scalza e in stato confusionale, la donna, una ternana di 70 anni, presentava delle leggere escoriazioni. Ha detto agli agenti di avere molto freddo e subito un poliziotto si è tolto la maglia della divisa per proteggerla dalla bassa temperatura notturna.

E’ stata soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 ed è stata accompagnata in ospedale, dopo tre ore dall’arrivo della chiamata al 113.