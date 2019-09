Richiedente asilo trovato con marijuana e hashish

Un richiedente asilo, originario della Guinea, è stato denunciato dalla Polizia, a Terni, perché trovato in possesso di droga.

Nel pomeriggio di domenica 1 settembre 2019, gli agenti hanno notato un ragazzo che stava passeggiando nelle vie centrali e che, alla loro vista, ha fatto un movimento sospetto, come se volesse disfarsi di qualcosa.

Immediato il controllo e, da una fessura del muro alle spalle del ragazzo, è saltato fuori un involucro di cellophane con dentro marijuana.

Inevitabile la perquisizione personale e, nella biancheria intima, gli agenti hanno trovato un altro involucro contenente hashish, mentre nelle tasche sono stati rinvenuti un macina erba e una scatolina portapillole con dentro ancora hashish, per un totale 30 grammi complessivi di sostanza stupefacente.

Senza documenti, il ragazzo è stato portato in questura, dove è emerso che era - per l'appunto - un richiedente asilo di 20 anni, cittadino della Guinea, denunciato più volte per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, con un rintraccio della Polizia Ferroviaria di Terni per lesioni. Inoltre, a Roma, era stato anche arrestato per spaccio di droga.

E’ stato denunciato in stato di libertà e la sostanza stupefacente è stata sequestrata.