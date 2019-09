Il mondo della cultura ternana è in lutto.

E' morto lo scultore Gianni Manzini, noto anche per avere realizzato nel 2002 le colonne in bronzo dell’altare dell’urna di San Valentino, all’interno della basilica del Santo patrono.

Aveva 84 anni ed era nato a Papigno dove ha vissuto fino all’ultimo giorno.

E’ stato operaio in acciaieria e ha dedicato tutta la sua vita all’arte. Dagli anni Ottanta era socio di merito artistico dell’Accademia internazionale di arte moderna di Roma.

Ha realizzato innumerevoli opere in metallo e pietra a Terni e in tutta Italia. Tra le altre occasioni professionali importanti, ha incontrato per la sua arte Papa Wojtyla, i presidenti della Repubblica Pertini e Scalfaro, dal quale ha ricevuto l’onorificenza di Maestro del lavoro.

I funerali lunedì 2 settembre 2019, alle 15,30, nella basilica di San Valentino.