Auto sbanda e finisce fuori strada

Un incidente stradale è avvenuto all'alba di domenica 1 settembre 2019 lungo la statale 79, tra Marmore e Piediluco.

Un'auto con a bordo cinque giovani è uscita di strada, finendo in un fosso sottostante la carreggiata.

Per fortuna nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze serie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, per le operazioni di rimozione dell'auto e la messa in sicurezza del tratto stradale, e i carabinieri, per i rilievi di legge.