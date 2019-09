Fuga dopo l'incidente, due rintracciati e denunciati

Venticinque automobilisti ternani, dall’inizio del 2019 ad oggi, hanno provocato incidenti stradali ed hanno scelto di non fermarsi, pigiando sull’acceleratore per poi dileguarsi dal luogo del sinistro.

Di questi, cinque dovranno rispondere anche penalmente del loro comportamento, per omissione di soccorso, perché nell’incidente di cui erano stati parte attiva, negativa, qualcuno era rimasto ferito.

Questi numeri arrivano direttamente della Polizia locale che, in particolare nei cinque casi più gravi, ha condotto indagini nella ricerca dei responsabili del reato.

Il primo caso del 2019 è avvenuto questo inverno in via Bramante, quando un pedone è stato investito. Circa tre ore dopo l’accaduto il responsabile dell’investimento, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato nella sede della Polizia locale, a corso del Popolo, e a confessato il misfatto.

Nel secondo caso, invece, si è trattato di un tamponamento in via del Centenario, con un ferito. Anche in questo caso l’auto responsabile dell’incidente si è allontanata, gli agenti municipali hanno rintracciato il numero di targa e il responsabile grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza. Anche per lui è scattata la denuncia penale.

Ora sono sulle tracce dell'investitore del ciclista di via Pastrengo (LEGGI). E' già stato individuato il modello dell'auto.