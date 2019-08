Violento temporale si abbatte sulla zona nord di Terni

Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di venerdì su Terni, accompagnato da fulmini e per alcuni minuti anche da grandine. Maratta, Sabbione, Borgo Rivo e Gabelletta le zone più colpite, tutta Terni nord, con le strade trasformate in alcuni casi in veri e propri fiumi. Disagi alla circolazione e diverse piante cadute, ma per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Rinviata a data da destinarsi la 6° Run & Walk by night, manifestazione solidale dell’Amatori Podistica Terni.