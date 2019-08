Il Comune pianterà entro l'anno 600 nuovi alberi

“Entro l’anno pianteremo altri cinquecento, seicento alberi. Quanti ne abbiamo fin qui piantati. L’obbiettivo è quello di piantare entro il termine della consiliatura oltre duemila alberi”. L’assessore all’Ambiente, Benedetta Salvati, fa il punto sullo stato di attuazione del progetto Terni verde 2018 - 2023. Che è quello di creare nella città una foresta urbana “per mitigare l’inquinamento atmosferico sfruttando le capacità di fitoassorbimento degli inquinanti gassosi depositati sulle foglie; ridurre le emissioni climalteranti; favorire la regolazione termica con mitigazione dell’effetto isola di calore cittadina; incrementare la biodiversità; migliorare il paesaggio urbano e il valore estetico degli spazi verdi”. “Tra settembre e ottobre, quando il clima sarà più fresco e soprattutto umido - dice l’assessore all’Ambiente Benedetta Salvati - riprenderemo il processo di piantumazione. Le aree interessate dall’intervento sono il parco di via delle Palme a Borgo Rivo, una delle aree maggiormente inquinate della città; l’area di via Proietti Divi, dove c’è un forte traffico e quella di via Vulcano a ridosso dell’acciaieria”.

Ogni area sarà riforestata con piante appositamente studiate per assorbire le sostanze inquinanti. Il progetto è finanziato con risorse proprie del Comune di Terni, con fondi stanziati dalla Fondazione Carit e con donazioni dei cittadini. “Nome e cognome del donatore o nomi dell’impresa o dell’associazione, se vogliono renderli pubblici, sono inseriti nel sito Progetto verde del Comune di Terni”. “Uno dei caposaldi del progetto - spiega l’assessore - è che per ogni albero che siamo costretti ad abbattere perché malati o pericolosi ne verranno ripiantati altri in numero maggiore”.