Omicidio Raggi, ricorso in appello contro mini risarcimento

Una “elemosina di Stato” di 21.600 euro - 7.200 euro a testa per il padre Walter, la madre Bruna e il fratello Diego - che alla famiglia Raggi non poteva andare giù.

Non solo per l’entità in sé, pur trattandosi di un indennizzo a carico della presidenza del consiglio dei ministri per le vittime di reati particolarmente efferati, ma anche perché la sentenza del marzo 2019 che l’aveva sancito (LEGGI), aveva contestualmente rilevato l’assenza di responsabilità dei ministeri competenti in ordine alla mancata espulsione ed alla mancata carcerazione dell’omicida, nonostante quest’ultimo dovesse scontare 7 anni e 6 mesi di reclusione.

La vicenda è quella tristemente nota del delitto consumatosi la sera del 12 marzo 2015 in piazza dell’Olmo, quando il 27enne ternano David Raggi venne ferito a morte alla gola dal marocchino Amine Aassoul (LEGGI), poi condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione.

Dopo quella sentenza amara, emessa dal tribunale civile di Roma, intendiamo quella relativa all’irrisorio risarcimento di 21.600 euro, l’avvocato Massimo Proietti - che assiste la famiglia Raggi - ha depositato mercoledì 28 agosto 2019 il ricorso di fronte alla corte d’appello civile di Roma.

“Partendo dal ragionamento della sostanziale incostituzionalità della legge che fissa quei modesti indennizzi - afferma il legale - si evidenziano errori e contraddizioni per due ordini di questioni, ovvero sia per l’assenza di responsabilità dei ministeri per la mancata espulsione, e in questo senso l’articolo 13 del decreto legislativo 298 è chiaro, sia circa la mancata esecuzione della pena, visto che lo Stato è tenuto a garantire la sicurezza dei cittadini. E questo significa anche eseguire le sentenze”.

