Palazzetti e palestre aperti, ma solo per gli allenamenti

Lo sport ternano tira un sospiro di sollievo perché potrà riprendere la propria attività nei tempi “canonici”, quindi dal mese di settembre 2019, ovvero la prossima settimana.

La notizia tanto attesa da migliaia di praticanti delle varie discipline sportive verrà ufficializzata nei prossimi giorni, ma che si sia trovata la quadratura (complicata) del cerchio è un dato di fatto, grazie all’impegno del delegato provinciale del Coni, Francesco Tiberi, ma anche di Comune e Provincia di Terni, che si sono spesi per scongiurare una situazione che avrebbe di fatto paralizzato la pratica sportiva in città.

A togliere le castagne dal fuoco è stata una circolare del ministero dell’Interno, inviata qualche tempo fa alla Direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Umbria e al comando provinciale di Perugia, in risposta ad una richiesta relativa ai termini di adeguamento alle normative delle palestre scolastiche.

Ebbene, la nota ministeriale chiarisce che “la palestra di un edificio scolastico può essere considerata locale pertinente allo stesso edificio anche in caso di utilizzo in orario extrascolastico per attività sportive e ricreative, senza presenza di pubblico e con affollamento inferiore alle 100 persone”.

Tradotto, se la palestra ha l’agibilità per l’attività scolastica, tale autorizzazione può essere estesa all’eventuale attività (sportiva) pomeridiana, purché non si tratti di eventi con la presenza di pubblico. Quindi, sì agli allenamenti, no alle partite di campionato. Ma intanto si può ripartire.

In settimana è previsto un summit tra Provincia, Prefettura e comando dei vigili del fuoco, che dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi sugli aspetti normativi e dare l’ok al “visto” relativo alle prescrizioni per la prevenzione degli incendi.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 28 agosto 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)