Travolge anziano ciclista e scappa senza soccorrerlo

E' caccia al pirata della strada che nella tarda serata di lunedì 26 agosto 2019 ha travolto un anziano ciclista.

L'incidente è avvenuto in via Pastrengo, a Terni, con l'uomo in bici - un 77enne - costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.

L'anziano non è riuscito a prendere il numero di targa dell'auto investritrice, anche se dovrebbe trattarsi di una Citroen di colore scuro.

La Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha avviato l'indagine per risalire all'identità del "pirata".