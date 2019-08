Radiologo sbagliò diagnosi: risarcirà l'ospedale

Nell’ottobre del 2016 la Corte dei conti dell’Umbria l’aveva assolto nonostante la richiesta della procura contabile di risarcire l’azienda ospedaliera di Terni con 30 mila euro. In appello quella sentenza è stata riformata, parzialmente, ed ora un radiologo ternano dovrà versare al Santa Maria 5.261 euro.

Il professionista era finito a giudizio per un presunto errore nell’interpretazione diagnostica delle immagini, relative ad un ternano - oggi 57enne - che nel gennaio del 2013 era caduto in scooter. Dagli accertamenti a cui era stato sottoposto dopo l’incidente, erano emerse solo contusioni e non la lussazione posteriore gleno-omerale che invece aveva riportato e che successivamente - una volta accertata, venti giorni dopo il fatto - lo avrebbe costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico ad Arezzo.

Di fronte alla contestazione da parte del paziente, quest'ultimo e l’azienda ospedaliera si erano accordati in via stragiudiziale per un risarcimento danni pari a 30 mila euro. Somma che la magistratura contabile ha poi contestato al radiologo.

I giudici di prima istanza avevano evidenziato, nella sentenza di assoluzione, come l'eventuale errata diagnosi non avrebbe contribuito ad aggravare le conseguenze del sinistro. I colleghi della seconda sezione centrale d'appello della Corte dei conti, invece, hanno ribaltato quel punto di vista.

