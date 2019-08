Terni, Usa e Cina uniti contro il cancro allo stomaco

Un’unità di chirurgia gastrica internazionale per uniformare le più avanzate procedure e tecniche chirurgiche nel trattamento del cancro allo stomaco, condividere dati e ricerche scientifiche e diventare un vero polo didattico-scientifico per lo studio e la formazione di giovani chirurghi e ricercatori. E' questo l'ambizioso e inedito progetto che è stato delineato durante l’ultimo forum internazionale svoltosi nella città di Fuzhou, in Cina, e che ha coinvolto in prima persona anche il direttore della Chirurgia digestiva dell’ospedale di Terni, il dottor Amilcare Parisi, esperto a livello mondiale in tecniche mininvasive e chirurgia robotica per il trattamento del cancro allo stomaco. La nuova Gastric cancer unit internazionale, che nasce dalla stretta collaborazione tra importanti centri come Terni, Fuzhou e Los Angeles, utilizza lo studio internazionale denominato Imigastric, il progetto promosso e avviato proprio a Terni nel 2014 dal dottor Parisi e dai suoi collaboratori, per creare quello che ad oggi, con i dati di oltre 5 mila pazienti, è il registro più completo al mondo sul tumore allo stomaco.