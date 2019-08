Investe un cinghiale e finisce fuori strada

CALCIO SERIE B

Scatta il campionato del Perugia. Al Curi c'è il Chievo. Oddo: "Daremo tutto"

Ci siamo, scatta il campionato del Perugia, il ventisettesimo della sua storia in B, sesto consecutivo dell’era Santopadre. Mister Frankie Garage ha conquistato quattro play off su cinque con la semifinale persa con il Benevento come grande occasione persa. E quest’anno ci riprova, con un filo di ambizione maggiore perché la sensazione di un campionato di serie B più “aperto” aleggia dalle parti ...