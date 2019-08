Guidava l'auto senza patente da 25 anni

A Terni un pensionato di 87 anni non aveva la patente, ma guidava senza problemi una Panda. L’anziano è stato fermato dagli agenti della polizia locale per un controllo, sabato 24 agosto, e quando gli hanno intimato l’alt l’uomo, residente in periferia, non ha avuto esitazioni a fermarsi e a mostrare i documenti. E così si è scoperto che non aveva mai conseguito la patente idonea per l’autovettura che stava guidando, essendo titolare della sola patente “A”, quella per le moto, che comunque gli era scaduta 25 anni fa. Di conseguenza gli è stata comminata una sanzione amministrativa pari a oltre 5 mila euro con il fermo del veicolo per tre mesi.