Si nasconde fuori città, ma viene arrestato

I carabinieri della stazione di Porto Recanati, in provincia di Macerata, hanno tratto in arresto un pakistano di 30 anni, residente a Terni, con numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si era reso irreperibile da tempo. La misura è stata emessa come aggravamento di un precedente provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Macerata. Il pakistano è stato rintracciato all’interno di un appartamento del condominio "Hotel House". Occupava l’abitazione di un altro pregiudicato, già arrestato, ed era in compagnia di un connazionale coetaneo, clandestino, pregiudicato a sua volta per reati di spaccio di stupefacenti e sul conto del quale è stata attivata la procedura per l’accompagnamento in un centro di permanenza per l’espulsione dal territorio nazionale.