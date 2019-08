Nuova ordinanza contro il consumo di alcolici

A Terni è stata firmata dal sindaco Leonardo Latini la nuova ordinanza antialcol che riguarda le giornate di venerdì e sabato fino al prossimo 21 settembre. Il provvedimento, a tutela della tranquillità e il riposo dei residenti del centro, disciplina gli orari di vendita per asporto, nonché le modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nelle aree delimitate dal perimetro di via Mazzini, piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda Angelini, via Lungonera Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via Giannelli, largo Ottaviani, largo Micheli, via della Rinascita, viale Battisti e piazza Tacito. Pertanto, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione effettuata è vietata dalle 22 alle 24 dei giorni di venerdì e sabato per i titolari o i gestori di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio, incluse quelle su aree pubbliche, tramite distributori automatici; dalle 22 alle 3 del sabato e dalle 22 di sabato alle 3 di domenica, il divieto riguarda i titolari o i gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande muniti della licenza compresi gli esercizi dove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti.