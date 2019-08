Appello per la mamma ferita in uno scontro

“Il mio è un appello a tutta la città. Speriamo che, come è sempre accaduto, la Terni solidale mostri il suo grande cuore rossoverde. Sono certo che anche stavolta quel cuore potrà battere in modo importante per Valeria”. Alessandro Rossi, presidente della onlus I Pagliacci e di Auser Terni, scende in campo per aiutare mamma Valeria, vittima di un grave incidente in moto che le ha provocato lesioni permanenti a un braccio e a una gamba, e i suoi due figli, uno dei quali minore. Un appello Alessandro Rossi lo rivolge anche alle istituzioni: “Valeria dovrà cambiare casa. Quella attuale ha troppe barriere ed è necessario trovare un alloggio accessibile ai portatori di handicap”. Chi volesse aiutare Valeria può farlo attraverso l’iban dedicato alla causa intestato alla figlia, Giulia (IT70D0200814411000105711633 intestato a Giulia Fora, causale a favore di Valeria).