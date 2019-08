I nuovi assessori comunali al debutto in giunta

A Terni, nel corso della mattinata di giovedì 22 agosto, è fissato il debutto della nuova giunta comunale dopo il rimpasto. In particolare, sarà la prima riunione a palazzo Spada per i nuovi assessori Sara Francescangeli, Cristiano Ceccotti (Lega) e Orlando Masselli (FdI). La nuova giunta, convocata dal sindaco Leonardo Latini, discuterà, tra l'altro, di viabilità ciclabile e pedonale e dell’approvazione del progetto esecutivo per l’ampliamento del parco di Mazzelvetta, a Marmore.