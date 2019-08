Escursionista bloccato ad alta quota dopo un incidente

C'è voluto l'intervento di un elicottero del 118 per soccorrere un escursionista ternano rimasto bloccato sulla Via Normale del Corno Piccolo, in provincia de L'Aquila, per una distorsione a una caviglia. L'uomo è rimasto ferito nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto mentre stava scendendo della vetta della montagna abruzzese. Alle operazioni ha preso parte anche il Soccorso Alpino e Speleologico.