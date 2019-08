Strada di San Carlo, acquedotto colabrodo

“Sono ormai mesi che ci troviamo a fare i conti con i continui guasti delle turbazioni dell'acqua. Ogni volta che vediamo qualche perdita la segnaliamo al Sii (Servizio idrico integrato ndr) che a sua volta manda gli operai che la riparano e poi dopo un paio di giorni, cinque o sei, si verifica di nuovo il problema da un'altra parte. Possibile che non si possa trovare una soluzione?”.

A segnalare il problema sono i residenti di strada di San Carlo, dal civico 21 al 42, che dopo svariati mesi di continui disagi hanno deciso di denunciare la situazione. “Chiediamo – continuano – se possibile di sostituire le vecchie tubazioni con delle nuove anche perché a noi quando si verificano questi guasti accade che i contatori vanno in tilt e ci arrivano bollette assai alte. Questo non è giusto per noi cittadini. Inoltre altra problematica è quella del manto stradale. A causa dei continui scavi per le riparazioni succede che le buche vengano richiuse con la terra. Questo è pericoloso sia per le autovetture che transitano in questo tratto di strada, sia per chi percorre l'arteria in moto o in bici”. Di fatto i residenti chiedono di essere ascoltati e di trovare, in tempi relativamente brevi, una soluzione ad un problema che ormai va avanti da mesi. “Per cercare – concludono i residenti – di non creare ulteriori problemi qualche giorno fa vedendo delle buche abbiamo comprato del bitume e abbiamo pensato noi a coprirle. Ora in questi giorni abbiamo notato che si è verificato un altro guasto in un'altra parte della tubazione dell'acqua. A questo punto non è il caso di intervenire pesantemente e sostituirla definitivamente per cercare di evitare continui rattoppi che sicuramente costano di più?”. I residenti s’impegnano a “martellare” quotidianamente il Sii fino a quando i problemi non saranno risolti in modo definitivo.