Una squadra ternana per l'Italia ai mondiali di Hip hop

L’Italia sarà rappresentata da una squadra ternana al campionato mondiale di Hip hop, “Udo world Championship” che si terrà a Blackpool, in Inghilterra, dal 22 al 25 agosto. Con una conferenza stampa che si è svolta lunedì mattina nella sala consiliare di Palazzo Spada, l’assessore allo sport Elena Proietti ha voluto evidenziare l’importanza di questo evento sportivo con l’augurio da parte delle massime autorità istituzionali del Comune, di emergere e di tornare vittoriosi. “Ci portate in cima al mondo – ha detto l’assessore comunale allo sport – rappresentando non solo Terni ma tutta l’Italia ai mondiali di Hip hop. La danza, oltre ad una disciplina sportiva è anche un’arte, e vedere questi ragazzi totalmente sincronizzati nei movimenti, è assolutamente affascinante”.

Gli undici giovani tra i 14 ai 25 anni che compongono L-BS FAM CREW, la squadra agonistica della coreografa Eleonora Bordi, porteranno "l’esperienza tecnica di alto livello – ha detto Eleonora Bordi – e si confronteranno con venti squadre over diciotto nonostante la maggioranza dei componenti della squadra ternana sia costituita da giovanissimi tra i 14 ed i 18 anni”.

"E’ un team fortemente coeso dove – hanno evidenziato i protagonisti – in senso di appartenenza ha assunto i connotati di una vera e propria famiglia dal momento che l’allenamento è serrato e continuo ed in particolare, in questi giorni, è arrivato a 4-5 quotidiane". La squadra, sostenuta anche dall'Endas, dovrà dunque affrontare tre tappe, al fine di aggiudicarsi il podio: selezione, semifinali e finali.

Il gruppo agonistico di Hip hop L-BS FAM CREW di Eleonora è stato partecipe delle riprese della seconda edizione del format “ICrew” della rete La5, andato in onda nel mese di gennaio 2019 ed è reduce dalla vittoria al prestigioso concorso "DANZA Sì" e ospite alle rassegne "RHHP" più prestigiose d'Italia, tra i migliori coreografi italiani.