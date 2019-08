Carabinieri, scatta l'operazione estate sicura

Estate di intenso lavoro per i carabinieri della compagnia di Terni che hanno incrementato l’attività di prevenzione e controllo del territorio nei luoghi caratterizzati da forte vocazione turistica. Nel corso del fine settimana che ha preceduto il giorno di Ferragosto, diversi equipaggi hanno perlustrato, nel corso delle ore notturne, la frazione dei Prati di Stroncone. Analoghi controlli sono stati eseguiti a Piediluco. Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno sorpreso un giovane ternano alla guida della propria auto con un tasso alcolemico sopra la norma, ben 1,35 milligrammi per litro. Per questo, oltre ad essere denunciato, ha subìto il ritiro della patente di guida. In occasione della “Notte Bianca” nel comune di Ferentillo, nel corso dell’ultimo fine settimana, la compagnia di Terni ha organizzato un dispositivo di controllo rinforzato. Igor, un cane utilizzato nei controlli per l'ordine pubblico, e Balboa, specializzato nei servizi antidroga, hanno affiancato i militari dell’Arma nella loro attività. Sono state controllate 200 persone ed elevate 4 sanzioni al Codice della Strada, principalmente per il mancato uso delle cinture di sicurezza. A Piediluco il personale della sezione operativa è intervenuto riuscendo a sedare un principio di rissa, a seguito di una discussione per futili motivi. I militari della sezione radiomobile hanno invece sorpreso due giovani ternani con un tasso alcolemico superiore al consentito. Complessivamente sono stati oltre 120 i mezzi e oltre 350 le persone controllate.

Pdc Cap. Alessio Perlorca - C.te Compagnia CC Terni – 3313785741