Cascata, 34 mila visitatori nel ponte di Ferragosto

[/CITTA-SOLA]Nel ponte di Ferragosto, dal 14 al 18 agosto, gli ingressi a pagamento alla cascata delle Marmore sono stati 33.741; i visitatori che hanno usufruito anche delle navette sono stati 10.328 e 10.685 sono stati quelli che hanno acquistato anche il servizio di visite guidate.

Il mese scorso, dal primo al 31 luglio il numero totale degli ingressi è stato di 49.590, mentre dal primo marzo 2019 al 18 agosto scorso gli ingressi totali al parco della Cascata sono stati quasi 265mila. “Questi sono i dati forniti dal gestore rispetto al periodo di maggior afflusso al parco della cascata, quello ferragostano, e alla situazione degli ultimi mesi. Dati che, a nostro parere – sono positivi, importanti e confortanti, perché confermano l’attrattività e la straordinaria importanza anche a livello nazionale del nostro principale sito turistico e dei suoi servizi che vengono resi con efficacia anche nei momenti di punta”, dice il vicesindaco e assessore al turismo Andrea Giuli.

“In questo periodo di Ferragosto abbiamo sperimentato per la prima volta il sistema delle navette dall’area dello Staino a Terni fino al belvedere inferiore della cascata. I biglietti staccati sono stati circa 2.200 e anche in questo caso – continuano gli assessori Giuli e Salvati – possiamo dire che il risultato dell’esperimento, concordato con l’assessore Stefano Fatale e realizzato con la collaborazione della polizia municipale e di Terni Reti, oltre che del gestore della cascata, sia stato molto interessante. Quello che è successo in questi giorni ci ha fatto capire come il nuovo sistema di attestamento allo Staino sia utile e funzionale: serve da un lato a decongestionare la statale Valnerina e i parcheggi a ridosso della cascata e dall’altro a spostare una parte dei turisti verso il centro della città. Perciò abbiamo già deciso di lavorare per far sì che l’area dello Staino diventi a tutti gli effetti la nuova porta turistica della città, creando già dai prossimi mesi infrastrutture, collegamenti e comunicazione adeguati”.