Trovato corpo senza vita in via Alfonsine

Il cadavere di un uomo riverso in un campo oltre la vegetazione che costeggia la strada è stato trovato lunedì mattina in via Alfonsine. Avvertiti da chi ha fatto la macabra scoperta, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Dalla verifica dei documenti trovati addosso all'uomo, si tratterebbe di un uomo di 68 anni, scomparso da casa nella giornata di giovedì scorso. La scomparsa era stata segnalata dalla famiglia alle forze dell'ordine. Sembra che sul cadavere non ci siano segni di violenza, pertanto l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che si tratti di una morte naturale. Si attendono ulteriori esami volti a chiarire le circostanze nelle quali l’uomo ha perso la vita. Il corpo è attualmente a disposizione del magistrato di turno.