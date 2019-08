Lavori al tunnel per il museo sotterraneo

Prendono il via la mattina di lunedì 19 agosto 2019 i lavori per la costruzione del tunnel che darà la possibilità di visitare i meccanismi che hanno consentito di funzionare alla fontana di piazza Tacito, dalla sua inaugurazione del 1936.

Si tratta di un vero e proprio “museo sotterraneo” dei locali tecnici, che conservano, tra l’altro, ancora i grandi tubi in ghisa marcati “Terni 1935”.

Della stessa epoca le gigantesche pompe installare per consentire all’acqua di salire all’interno del “calamaio”, scorrendo sui mosaici realizzati a suo tempo dall’architetto e artista Corrado Cagli.

L’intervento costerà 70 mila euro e se ne è fatto carico l’impresa di Giunio Marcangeli.

Per consentire i lavori è inibito per tutta la giornata di oggi il parcheggio in piazza Tacito.