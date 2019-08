Stadio Liberati, 50 anni e non sentirli

di Giorgio Palenga

Compie 50 anni, e magari li dimostra, ma certo non se li sente perché è ancora lì, in piedi, forte dei suoi anelli di cemento armato che, all’epoca, lo fecero considerare una sorta di gioiello dell’architettura.

Come il “gemello” Bentegodi di Verona o anche il Del Duca di Ascoli Piceno, costruiti originariamente, come lui, ad anelli e con la pista di atletica leggera.

Lo stadio Libero Liberati di Terni mezzo secolo dopo ha forse una sola cosa rimasta invariata: l’emozione che suscita nei ternani quando varcano i suoi cancelli.

In 50 anni ne ha viste di tutti i colori, dal punto di vista calcistico, ivi comprese due partite della Nazionale maggiore, in una delle quali, per giunta, segnò un gol il “peruginissimo” Fabrizio Ravanelli. Che fu applaudito dagli sportivi ternani, in quanto azzurro (3-0 al Galles, nel ‘96, segnarono prima Del Piero e poi anche Casiraghi) e in quanto grande attaccante. Il campanile conta per il tifo ma non ha mai fatto perdere di vista il valore dei giocatori, almeno da quegli spalti.

Il Liberati venne inaugurato con l'amichevole Ternana-Palmeiras del 24 agosto 1969, ma in questo mezzo secolo non è passato alla storia solo per il calcio.

L’impianto comunale è stato infatti protagonista dell’epopea dei concerti negli stadi, dall’inizio degli anni ‘80, così come ha ospitato eventi memorabili, vedi la storica visita di papa Giovanni Paolo II a Terni, il 19 marzo del 1981.

