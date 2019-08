Polizia locale, nuovo comandante sotto l'albero

Il nuovo comandante della Polizia locale di Terni arriverà sotto l’albero di Natale 2019.

Si stima infatti, sulla base dei preposti uffici comunali, che per completare l’intero iter per la nomina occorreranno quattro, al massimo cinque mesi di tempo.

Sono ormai mesi che la polizia locale è senza comandante a seguito del pensionamento grazie a quota 100 del precedente, e giustamente storico, Federico Boccolini. Proprio per l’effetto quota 100, il dato relativo al personale è significativo visto che al 31 luglio si parla di 40 persone in lista, a cui si aggiungono i pensionamenti già noti.

A breve gli uffici comunali renderanno pubblico il nuovo bando per il concorso, questa volta pubblico, dopo l’esito negativo della precedente ‘procedura di mobilità esterna volontaria’ che andava effettuata per legge, procedura che ha dato esito infruttuoso dato che l’unico candidato ammesso, ovvero il 45enne Giuseppe Sciaudone, è risultato non idoneo al colloquio orale dalla commissione giudicatrice.

Sciaudone era l’unico ammesso: la sua prova è stata valutata con un 45 e il risultato è stato quindi la non idoneità.

Al momento a fare da comandante ‘reggente’ c’è Alessandra Pirro in attesa del nuovo bando in uscita entro agosto 2019.