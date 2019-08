Finisce un'era: via le anatre dal parco

Finisce un’era al parco pubblico della Passeggiata di Terni: le anatre che per decenni hanno allietato bambini e adulti con le loro simpatiche moine nel laghetto non si vedranno più nei giardini pubblici del centro città.

Tutti i volatili del parco sono stati trasferiti a Molino Silla di Amelia, presso la struttura della Comunità Incontro. Definitivamente.

La conferma giunge dall’assessore al Benessere degli animali, Elena Proietti: “Abbiamo deciso il trasferimento degli animali del parco – precisa - perché subivano continui atti di vandalismo. Da 30 erano rimaste in 13, non potevamo restare a guardare inermi, così abbiamo trovato il sistema più adatto per la loro tutela”.

Probabilmente, sottolinea ancora l’assessore, se fossero rimaste nel parco le anatre non si sarebbero salvate dal momento che le aggressioni erano diventate all’ordine del giorno. Le anatre al momento si trovano in quarantena, sotto il controllo del veterinario della Asl, saranno effettuate le analisi di rito per verificarne lo stato di salute. Superati tutti i test verranno inserite tra le altre già presenti a Molino Silla.