Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, la mattina di sabato 17 agosto 2019, per un incendio al motore di un impianto di condizionamento in un appartamento al centro di Terni.

I pompieri sono entrati in azione intorno alle 11, in un edificio tra via Faustini e via Fratti.

Il motore era posizionato sul balcone al secondo piano della palazzina.

Qualche danno, ma nessun ferito o intossicato.