Tamponamento a catena: tre auto coinvolte

Tamponamento a catena fra tre autovetture, nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 agosto 2019, lungo la Valnerina ternana, nei pressi del belvedere inferiore della cascata delle Marmore.

Coinvolti un ternano e due mezzi di turisti, provenienti uno da Roma e l'altro da Bologna.

Gli impatti non sono stati dei più lievi ma l'intervento del 118 non si è reso necessario, anche se una donna, a bordo di uno dei veicoli, ha successivamente accusato un lieve malore, più per lo spavento che per l'incidente in sé.

Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, particolarmente intensa visto il periodo, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Terni, con il nucleo radiomobile e personale dell'ufficio incidenti.