Fiorini occupa per protesta il consiglio comunale

“Occupo la sala del consiglio comunale e andrò avanti fino a quando non ci sarà una telefonata di confronto da parte del sindaco con la convocazione dei gruppi di maggioranza”. L'aveva annunciato sabato pomeriggio e lunedì ha mantenuto la parola. Emanuele Fiorini, ex Lega, e ora consigliere comunale del gruppo misto ha occupato da solo, assenti gli altri tre componenti del misto e il civico Michele Rossi, il consiglio comunale. Per protesta contro il sindaco Latini che ha deciso da solo le nomine dei tre nuovi assessori, Ceccotti, Francescangeli e Masselli al posto di Cecconi, Bertocco e Dominici, senza avere consultato le forze di maggioranza.