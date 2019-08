Anziano muore d'infarto sulla spiaggia di San Benedetto

Un ternano di 88 anni originario di Arrone, Romolo Santarelli, è morto lunedì mattina intorno alle 10 stroncato da un infarto mentre stava passeggiando sul litorale di San Benedetto del Tronto, dove si trovava in vacanza. Secondo una prima ricostruzione, dopo il malore l’uomo sarebbe finito in acqua, probabilmente già privo di vita. I bagnanti hanno subito dato l’allarme, sul posto sono arrivati operatori del 118, ma per lui ogni soccorso si è rivelato inutile. La notizia è stata diramata dalla Capitaneria di porto. I funerali si terranno martedì.