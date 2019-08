Ricerche di un cane caduto nel fiume

Era caduto accidentalmente nelle acque del fiume Nera e non riusciva a risalire le sponde.

I vigili del fuoco di Terni sono così dovuti intervenire, intorno alle 11 di giovedì 8 agosto 2019, per soccorrere un cane che era stato segnalato in difficoltà da alcuni passanti, in via Lungonera, all'altezza di ponte Carrara, a Terni.

I pompieri, intervenuti anche con la squadra fluviale, hanno setacciato la zona, di fronte ad almeno un centinaio di curiosi che si erano radunati dal ponte, ma del cane nessuna traccia.

Probabilmente è riuscito a risalire e si è nascosto nella fitta vegetazione, impaurito.

Verso mezzogiorno le ricerche sono state sospese.