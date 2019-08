Ai domiciliari il giovane accusato di stupro

Agli arresti domiciliari il diciottenne egiziano, Ramy Misail Nagdyun Hakim, accusato di avere stuprato una ragazza ternana di vent'anni nel parcheggio del parco Chico Mendes la notte del 30 giugno. Il Tribunale del riesame martedì mattina a Perugia ha accolto la richiesta del suo avvocato, Andrea Solini, di trasformare la detenzione in carcere, il ragazzo era recluso a Sabbione da circa un mese, in quella meno afflittiva dei domiciliari in quanto a suo giudizio non esistevano né esigenze cautelari né gravi indizi di colpevolezza. Il ragazzo nel corso degli interrogatori ha sempre fornito una versione opposta dei fatti rispetto a quella contenuta nella denuncia presentata l'indomani dalla ragazza: che i due si erano conosciuti il sabato durante la festa da ballo, che avevano danzato insieme e che poi si erano appartati nel parcheggio. Per la ragazza si sarebbe trattato di stupro violento, consumato sul cofano di un'auto parcheggiata. Per il ragazzo il rapporto sarebbe stato invece consenziente. Gli esami medici in ospedale effettuati subito dopo i fatti avevano confermato l'avvenuto rapporto sessuale ma anche che sul corpo della ragazza non c'erano segni di violenza fisica.