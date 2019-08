Cordoglio per la morte dell'avvocato Mobilio

Si è spento improvvisamente nella sua casa di Nicotera, Vibo Valentia, l'avvocato Mario Mobilio, 70 anni.

Cordoglio in città e moltissimi messaggi sui social di affetto e di solidarietà alla famiglia, la moglie Rita Bellanca e la figlia Giulia. Mobilio, calabrese d'origine, si era trasferito a Terni fin dai tempi del liceo classico ospite di una zia. Si era laureato in Giurisprudenza alla Sapienza e aveva sempre esercitato l'attività forense in città. Qui all'inizio degli anni Ottanta aveva fondato la sezione locale dell'Assppi, associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari di cui era stato presidente provinciale fino a qualche mese fa. Associazione molto attiva nella difesa della piccola proprietà immobiliare.

Mobilio, dopo la pensione, si era dedicato a tempo pieno alle sue innumerevoli passioni, la cucina, la poesia e la promozione della sua Calabria. Qualche anno fa aveva ristrutturato la sua casa a Nicotera e lì trascorreva tutta l'estate partecipando attivamente alla sua vita culturale. Proprio a Nicotera, venerdì sera, era intervenuto alla serata organizzata in occasione del concorso di poesia intitolato a Roberto Il Guiscardo, della cui omonima associazione era fondatore e presidente. Nel 2017 aveva vinto a Terni il primo premio al concorso "Io amo di più" organizzato dall’associazione "San Valentino Borgo Garibaldi" con la poesia Passeggiata. Tanti gli amici ternani che nel corso di questi ultimi anni lo hanno raggiunto, suoi ospiti, nella sua casa di Nicotera per trascorrere le vacanze. La morte di Mario Mobilio è stata improvvisa. In questi giorni era solo nella sua casa di Nicotera, in attesa che moglie e figlia lo raggiungessero. Queste ultime, spaventate perché non rispondeva più al telefono, hanno allertato alcuni amici che purtroppo lo hanno ritrovato senza vita nell'abitazione. Questa la descrizione su Facebook del ritrovamento: "Siamo andati con Colombo questa sera perché non avevamo notizie quindi seduto in poltrona con il sigaro tra le dita la testa china da un lato... senza accorgersene se ne andò".