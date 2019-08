Palazzetti e palestre chiuse in attesa dei bandi

Ai primi di settembre 2019 dovrebbe ripartire l’attività delle società di tutte le discipline dello sport ternano, ma al momento non si ha nessuna certezza sulla disponibilità di palazzetti e palestre delle scuole, beni di proprietà della Provincia di Terni, dove si svolgono abitualmente, da sempre, allenamenti e campionati.

Lo sport ternano è in allarme per la situazione di stallo che al 5 agosto 2019, si è venuta a creare a causa della decisione (forzata) di Palazzo Bazzani di mettere a bando tutti gli impianti di sua proprietà.

I quali, anche in questo caso “da sempre”, non rispettano le normative legate alla sicurezza piuttosto che all’accesso dei disabili o, ancora, alle dimensioni dei campi di gioco. Per anni, così, si è andati avanti grazie a deroghe, ma quest’anno pare sia arrivata l’indicazione ai vigili del fuoco di essere intransigenti nella valutazione del rispetto delle normative.

Insomma, nei due palazzetti (Itis e Geometri) e nelle palestre (le più utilizzate sono quelle scolastiche, come Angeloni, Casagrande, Cesi) bisogna fare lavori di messa a norma, per i quali servono fondi che la Provincia, alle prese con le note ristrettezze finanziarie, non ha.

L’unica soluzione, quindi, è metterli tutti a bando, scelta che non si concilia – per tempi burocratici – con l’inizio e lo svolgimento dell’attività delle varie discipline sportive. Delle quali molte sono coinvolte, ma pallavolo e basket sicuramente più penalizzate.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 5 agosto 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)